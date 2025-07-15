Главам девяти районов Рязанской области внесли представления

Представления главам районов внесли из-за нарушений при организации купального сезона в регионе. Так, в Кораблинском, Захаровском, Сараевском, Шацком, Московском и Октябрьском районах Рязани не обеспечено информирование граждан об ограничении водопользования, отсутствуют аншлаги о запрете купания. В Московском районе Рязани не все водные объекты задекларированы как пляжи, не приняты меры к ограничению доступа к пруду «Родная Заводь», расположенному вблизи образовательного учреждения. В Полянском сельском поселении Рязанского района не обеспечена безопасность на водных объектах, отсутствуют обустроенные места для отдыха. На пруду «Немецкий» в рабочем поселке Александро-Невский отсутствуют спасательная лодка и информирование посетителей о правилах безопасности. В Ряжском районе на реках Ранова и Хупта, а также в Сасово на территории, где ведется благоустройство зоны отдыха на реке Цна, не установлены знаки, запрещающие купание.

Главам девяти районов Рязанской области внесли представления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Представления главам районов внесли из-за нарушений при организации купального сезона в регионе. Так, в Кораблинском, Захаровском, Сараевском, Шацком, Московском и Октябрьском районах Рязани не обеспечено информирование граждан об ограничении водопользования, отсутствуют аншлаги о запрете купания.

В Московском районе Рязани не все водные объекты задекларированы как пляжи, не приняты меры к ограничению доступа к пруду «Родная Заводь», расположенному вблизи образовательного учреждения. В Полянском сельском поселении Рязанского района не обеспечена безопасность на водных объектах, отсутствуют обустроенные места для отдыха.

На пруду «Немецкий» в рабочем поселке Александро-Невский отсутствуют спасательная лодка и информирование посетителей о правилах безопасности. В Ряжском районе на реках Ранова и Хупта, а также в Сасово на территории, где ведется благоустройство зоны отдыха на реке Цна, не установлены знаки, запрещающие купание.