За прошедшую неделю 880 рязанцев обратилось в травмпункт

С 7 по 13 июля в травмпункт Рязанской БСМП обратились 880 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. У 136 пациентов выявили переломы, 360 человек получили ушибы, а у 236 были зафиксированы растяжения. Кроме того, травмпункт обработал раны у 55 посетителей. Травмпункт Рязанской БСМП обслуживает население всех районов Рязани, за исключением Октябрьского. Амбулаторно-травматологический центр работает круглосуточно, предоставляя услуги семь дней в неделю.

С 7 по 13 июля в травмпункт Рязанской БСМП обратились 880 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

У 136 пациентов выявили переломы, 360 человек получили ушибы, а у 236 были зафиксированы растяжения. Кроме того, травмпункт обработал раны у 55 посетителей.

Травмпункт Рязанской БСМП обслуживает население всех районов Рязани, за исключением Октябрьского. Амбулаторно-травматологический центр работает круглосуточно, предоставляя услуги семь дней в неделю.