За неделю в Рязанской области потушили 44 пожара

За прошедшую неделю на территории Рязанской области произошло 23 техногенных пожара и 21 загорание травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 16 строений, 2 единицы техники. В пожарах погибли 2 человека, 1 пострадал. Помимо этого, за неделю в Рязанской области утонули два человека.

За неделю в Рязанской области потушили 44 пожара. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

За прошедшую неделю на территории Рязанской области произошло 23 техногенных пожара и 21 загорание травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 16 строений, 2 единицы техники. В пожарах погибли 2 человека, 1 пострадал.

Помимо этого, за неделю в Рязанской области утонули два человека.