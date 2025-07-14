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За неделю в Рязани зафиксировали четыре превышения ПДК сероводорода в воздухе
Превышения выявили 7, 8, 9 и 13 июля в Дашково-Песочне. Сероводород в воздухе фиксировали в концентрации 3,58 ПДКмр, 3,3 ПДКмр, 4,35 ПДКмр и 1,37 ПДКмр соответственно. Отмечается, что в других районах Рязани превышений не зафиксировано. Результаты замеров направлены в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города.

В Рязани зафиксировали четыре превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональной минприроды.

Превышения выявили 7, 8, 9 и 13 июля в Дашково-Песочне. Сероводород в воздухе фиксировали в концентрации 3,58 ПДКмр, 3,3 ПДКмр, 4,35 ПДКмр и 1,37 ПДКмр соответственно.

Отмечается, что в других районах Рязани превышений не зафиксировано. Результаты замеров направлены в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города.