За неделю в Рязани зафиксировали четыре превышения ПДК сероводорода в воздухе

Превышения выявили 7, 8, 9 и 13 июля в Дашково-Песочне. Сероводород в воздухе фиксировали в концентрации 3,58 ПДКмр, 3,3 ПДКмр, 4,35 ПДКмр и 1,37 ПДКмр соответственно. Отмечается, что в других районах Рязани превышений не зафиксировано. Результаты замеров направлены в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города.