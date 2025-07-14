Во вторник в Рязанской области пройдут дожди и грозы

15 июля будет облачно, с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер переменный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +23…+28°С.