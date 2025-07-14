В Санкт-Петербурге голая женщина угрожала ребенку ножом и сбросила его с балкона

В Санкт-Петербурге голая женщина угрожала ребенку ножом и сбросила его с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел в Мурино.

Жительница в неадекватном состоянии с ножом и младенцем в руках вышла на общий балкон одного из домов. Она угрожала расправиться с мальчиком, а затем сбросила его на козырек подъезда.

Жильцы дома обезвредили дебоширку, забрали оружие и спасли ребенка. Женщину забрали правоохранители.