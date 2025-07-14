В рязанском Лесопарке закроют центр уличного спорта «Под мостом»
Центр закроют 19 июля из-за проведения спортивного мероприятия."19 июля Центр уличного спорта «Под мостом» не будет работать. Приносим извинения! В этот день в парке будет проходить Исторический фестиваль! Скучно не будет", — отметили в администрации Лесопарка.
В рязанском Лесопарке закроют центр уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщает администрация парка.
Центр закроют 19 июля из-за проведения спортивного мероприятия.
«19 июля Центр уличного спорта „Под мостом“ не будет работать. Приносим извинения! В этот день в парке будет проходить Исторический фестиваль! Скучно не будет», — отметили в администрации Лесопарка.