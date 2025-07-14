В рязанском Лесопарке закроют центр уличного спорта «Под мостом»

Центр закроют 19 июля из-за проведения спортивного мероприятия."19 июля Центр уличного спорта «Под мостом» не будет работать. Приносим извинения! В этот день в парке будет проходить Исторический фестиваль! Скучно не будет", — отметили в администрации Лесопарка.