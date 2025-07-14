В Рязанской области сгорел 12-квартирный дом
ЧП произошло в воскресенье, 13 июля, в Старожилове на улице Школьной. Площадь пожара — 390 квадратных метров. В доме, предназначенном под снос, никто не жил, все жильцы ранее получили квартиры. Однако, электричество и газ к нему были подключены. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.
В Рязанской области сгорел 12-квартирный дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
ЧП произошло в воскресенье, 13 июля, в Старожилове на улице Школьной.
Площадь пожара — 390 квадратных метров.
В доме, предназначенном под снос, никто не жил, все жильцы ранее получили квартиры. Однако, электричество и газ к нему были подключены.
Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.