В Рязанской области поймали водителя на ВАЗ-2109
Отмечается, что инспекторы остановили авто на улице Пушкина в Сараях. За рулем был пьяный 35-летний мужчина. Выяснилось, что прав у него никогда не было, а автомобиль снят с государственного учета в ГИБДД. Водителя отстранили от управления и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей либо арест сроком на 15 суток.
В Рязанской области поймали водителя на ВАЗ-2109. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что инспекторы остановили авто на улице Пушкина в Сараях.
За рулем был пьяный 35-летний мужчина.
Выяснилось, что прав у него никогда не было, а автомобиль снят с государственного учета в ГИБДД.
Водителя отстранили от управления и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей либо арест сроком на 15 суток.