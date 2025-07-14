В Рязанской области поймали водителя на ВАЗ-2109

Отмечается, что инспекторы остановили авто на улице Пушкина в Сараях. За рулем был пьяный 35-летний мужчина. Выяснилось, что прав у него никогда не было, а автомобиль снят с государственного учета в ГИБДД. Водителя отстранили от управления и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей либо арест сроком на 15 суток.

В Рязанской области поймали водителя на ВАЗ-2109. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что инспекторы остановили авто на улице Пушкина в Сараях.

За рулем был пьяный 35-летний мужчина.

Выяснилось, что прав у него никогда не было, а автомобиль снят с государственного учета в ГИБДД.

Водителя отстранили от управления и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей либо арест сроком на 15 суток.