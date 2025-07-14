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В Рязани поймали наркокурьера с тремя оптовыми партиями мефедрона
Подозреваемым оказался 35-летний ранее не судимый местный житель. На одной из улиц областного центра его задержали. Оперативники установили местонахождение трех тайников с наркотиками. В зарослях кустарника на Скорбященском проезде и в Лесопарке были обнаружены упаковки с мефедроном общей массой 314 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Рязани поймали наркокурьера с тремя оптовыми партиями мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Подозреваемым оказался 35-летний ранее не судимый местный житель.

На одной из улиц областного центра его задержали.

Оперативники установили местонахождение трех тайников с наркотиками.

В зарослях кустарника на Скорбященском проезде и в Лесопарке были обнаружены упаковки с мефедроном общей массой 314 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.