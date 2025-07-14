В Рязани поймали наркокурьера с тремя оптовыми партиями мефедрона
Подозреваемым оказался 35-летний ранее не судимый местный житель. На одной из улиц областного центра его задержали. Оперативники установили местонахождение трех тайников с наркотиками. В зарослях кустарника на Скорбященском проезде и в Лесопарке были обнаружены упаковки с мефедроном общей массой 314 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
В Рязани поймали наркокурьера с тремя оптовыми партиями мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Подозреваемым оказался 35-летний ранее не судимый местный житель.
На одной из улиц областного центра его задержали.
Оперативники установили местонахождение трех тайников с наркотиками.
В зарослях кустарника на Скорбященском проезде и в Лесопарке были обнаружены упаковки с мефедроном общей массой 314 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.