В Рязани поймали наркокурьера с тремя оптовыми партиями мефедрона

Подозреваемым оказался 35-летний ранее не судимый местный житель. На одной из улиц областного центра его задержали. Оперативники установили местонахождение трех тайников с наркотиками. В зарослях кустарника на Скорбященском проезде и в Лесопарке были обнаружены упаковки с мефедроном общей массой 314 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.