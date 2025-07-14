В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся

Авария случилась на улице Княжье поле возле дома № 23. Автомобилист задел и поцарапал припаркованную машину и уехал, не оставив контактов. «Кто притер, выйди на связь, если в тебе есть хоть что-то людское», — написал автор поста.