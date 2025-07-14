В России предлагают новые правила выкупа иностранцами российских компаний

Минэкономразвития России разработало поправки к законодательству, касающиеся обратного выкупа активов российских компаний бывшими иностранными собственниками. Согласно новому документу, который цитирует Forbes, российская сторона получит право нарушать условия контрактов, касающихся обратного выкупа, по ряду расширенных оснований. Об этом пишет LENTA.RU. Окончательное решение по таким спорам будет принимать Арбитражный суд Московской области, даже если в соглашении прописаны условия для разрешения споров в зарубежных судах. Законопроект о регулировании имущественных прав был внесен в Госдуму в 2020 году и принят в первом чтении в мае 2022 года, однако его дальнейшее рассмотрение было отложено на три года. В новой версии поправок увеличилось количество условий, при которых российские собственники могут сохранить свои компании. В частности, добавлены такие причины, как публичные заявления бывшего владельца о прекращении деятельности в России по политическим мотивам и попытка закрыть компанию. Кроме того, законопроект предоставляет президенту России право устанавливать дополнительные условия, при которых иностранные инвесторы теряют возможность обратного выкупа. В качестве оснований для нарушения контрактов будут рассматриваться связи иностранного инвестора с «недружественными странами», сделки, совершенные после 24 февраля 2022 года, а также ситуации, когда цена обратного выкупа ниже рыночной.

Минэкономразвития России разработало поправки к законодательству, касающиеся обратного выкупа активов российских компаний бывшими иностранными собственниками. Согласно новому документу, который цитирует Forbes, российская сторона получит право нарушать условия контрактов, касающихся обратного выкупа, по ряду расширенных оснований. Об этом пишет LENTA.RU.

Окончательное решение по таким спорам будет принимать Арбитражный суд Московской области, даже если в соглашении прописаны условия для разрешения споров в зарубежных судах.

Законопроект о регулировании имущественных прав был внесен в Госдуму в 2020 году и принят в первом чтении в мае 2022 года, однако его дальнейшее рассмотрение было отложено на три года. В новой версии поправок увеличилось количество условий, при которых российские собственники могут сохранить свои компании. В частности, добавлены такие причины, как публичные заявления бывшего владельца о прекращении деятельности в России по политическим мотивам и попытка закрыть компанию.

Кроме того, законопроект предоставляет президенту России право устанавливать дополнительные условия, при которых иностранные инвесторы теряют возможность обратного выкупа. В качестве оснований для нарушения контрактов будут рассматриваться связи иностранного инвестора с «недружественными странами», сделки, совершенные после 24 февраля 2022 года, а также ситуации, когда цена обратного выкупа ниже рыночной.