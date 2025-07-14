В Якутии в массовой драке мужчине разбили голову бутылкой

В Якутии произошло жестокое убийство возле местного ресторана. Об этом сообщает

Конфликт возник из-за девушки и сначала развивался как драка «один на один», но вскоре перерос в массовую потасовку. В ходе столкновения один из участников был смертельно ранен — ему разбили голову бутылкой. Удар пришелся в висок, и пострадавший больше не пришел в себя.

Полиция начала расследование инцидента и призывает свидетелей обратиться с информацией.

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