В Якутии в массовой драке мужчине разбили голову бутылкой
В Якутии произошло жестокое убийство возле местного ресторана. Об этом сообщает
Конфликт возник из-за девушки и сначала развивался как драка «один на один», но вскоре перерос в массовую потасовку. В ходе столкновения один из участников был смертельно ранен — ему разбили голову бутылкой. Удар пришелся в висок, и пострадавший больше не пришел в себя.
Полиция начала расследование инцидента и призывает свидетелей обратиться с информацией.
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