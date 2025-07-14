В колбасе российского производителя нашли опасный мясной клей

Отмечается, что в сырокопченой полусухой колбасе производителя АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» в ходе лабораторных исследований выявлена микробная трансглютаминаза. Добавка потенциально опасна для здоровья человека и запрещена к использованию в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Мясной клей увеличивает проницаемость кишечника, а также приводит к аутоиммунным заболеваниям. Кроме того, добавка увеличивает риск развития онкологии.