В центре Рязани археологи нашли женское погребение

Отмечаеся, что находку сделали на улице Новослободской. На исследуемом участке в XVI — XVII веках находилась часть Стрелецкой слободы с деревянной Введенской церковью. Следы здания ученые пока не обнаружили, однако исследовали погребения прицерковного кладбища. Открытое женское погребение датируется концом XVII- началом XVIII века. В одной могиле были похоронены мать и маленький ребенок, предполагают археологи.

В центре Рязани археологи нашли женское погребение. Об этом сообщается в группе Старорязанской археологической экспедиции ВКонтакте.

Отмечается, что находку сделали на улице Новослободской.

На исследуемом участке в XVI — XVII веках находилась часть Стрелецкой слободы с деревянной Введенской церковью. Следы здания ученые пока не обнаружили, однако исследовали погребения прицерковного кладбища.

Открытое женское погребение датируется концом XVII- началом XVIII века.

В одной могиле были похоронены мать и маленький ребенок, предполагают археологи.

На голове женщины ученые нашли хорошо сохранившийся фрагмент плотной ткани с растительным орнаментом. Ученые отметили, что, возможно, эта ткань — остатки волосника, головного убора замужней женщины того времени.