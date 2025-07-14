В центре Рязани археологи нашли женское погребение. Об этом сообщается в группе Старорязанской археологической экспедиции ВКонтакте.
Отмечается, что находку сделали на улице Новослободской.
На исследуемом участке в XVI — XVII веках находилась часть Стрелецкой слободы с деревянной Введенской церковью. Следы здания ученые пока не обнаружили, однако исследовали погребения прицерковного кладбища.
Открытое женское погребение датируется концом XVII- началом XVIII века.
В одной могиле были похоронены мать и маленький ребенок, предполагают археологи.
На голове женщины ученые нашли хорошо сохранившийся фрагмент плотной ткани с растительным орнаментом. Ученые отметили, что, возможно, эта ткань — остатки волосника, головного убора замужней женщины того времени.