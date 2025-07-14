Убийцу 17-летней девушки в Новосибирске помиловали за участие в СВО

Убийцу 17-летней девушки в Новосибирске помиловали за участие в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, в 2021 года в Новосибирске был обнаружен труп 17-летней Анастасии с ножевыми ранениями. Выяснилось, что девушку убил ее 19-летний молодой человек Федор Хижин: он пришел к ней домой на день рождения, зарезал и перевел с ее карты 3 000 рублей себе на счет для покупки наркотиков.

Суд приговорил Федора к 15 годам лишения свободы. Однако недавно молодого человека заметили на фотографиях на официальном сайте петербургского университета. Публикация посвящены студентам — участникам СВО, на фото исполняющий обязанности ректора университета стоит рядом с Федором и награждает его. ФИО и внешность человека на фото полностью совпадает с человеком, убившим Анастасию.