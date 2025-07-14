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Три рязанские улицы остались без холодной воды
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1; ул. Советской Армии 1/34, 3, 3 корп.1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корп.1, 5 корп.2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корп. 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корп.1; ул. Тимакова 12 корп.1.

Три рязанские улицы остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1;
  • ул. Советской Армии 1/34, 3, 3 корп.1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корп.1, 5 корп.2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корп. 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корп.1;
  • ул. Тимакова 12 корп.1.