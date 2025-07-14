Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта

Деятель искусства родился в 1933-м в Москве. Он закончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Кинодебют режиссера состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди его картин также ''Гори, гори, моя звезда'', «Экипаж», ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

На 93-м году жизни кончался народный артист России, режиссер Александр Митта. Об этом пишет РИА Новости.

Деятель искусства родился в 1933-м в Москве. Он закончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.

Кинодебют режиссера состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди его картин также ''Гори, гори, моя звезда'', «Экипаж», ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.