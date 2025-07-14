Синоптик спрогнозировал сильные дожди и ветер в Центральный регионах РФ

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе в Центральных регионах РФ пройдут дожди в сочетании с грозой и сильным ветром. В некоторых регионах ожидается град, а порывы ветра могут достигать до 22 м/с.

Синоптик спрогнозировал сильные дожди и ветер в Центральный регионах РФ. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этой неделе в Центральных регионах РФ пройдут дожди в сочетании с грозой и сильным ветром.

В некоторых регионах ожидается град, а порывы ветра могут достигать до 22 м/с.