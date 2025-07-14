Шестеро рязанцев отправились в сплав на плоту «БарКасик»

Компания мужчин отправилась в сплав по Оке из касимова 12 июля. В путешествие мужчины отправились на самодельном двухэтажном плоту «БарКасик». «В этом году решили перестроить маршрут, чтобы познакомиться с новыми местами Мещеры. Мы по реке пойдем ниже по течению примерно 80 километров до Елатьмы. Затем вернемся обратно в Касимов уже против течения», — рассказал создатель плота Виктор Логинов.