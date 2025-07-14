Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от ЛДПР

В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от ЛДПР. Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте. Общерегиональную часть возглавил Леонид Слуцкий и Максим Мустафин. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 62 человека, по одномандатным округам — 20 кандидатов: Сергей Теповичаров (округ № 1), Елена Костикина (округ № 2), Сергей Барков (округ № 3), Ольга Гладких (округ № 4), Александр Матвеев (округ № 5), Илона Парфенова (округ № 6), Ефим Голоскоков (округ № 7), Нина Петрова (округ № 8), Елена Коноваленко (округ № 9), Виктор Муругов (округ № 10), Оксана Дрик (округ № 11), Александр Лимин (округ № 12), Анна Лукьяненко (округ № 13), Александр Стариков (округ № 14), Роман Климов (округ № 15), Павел Васильев (округ № 16), Николай Грошкин (округ № 17), Сергей Касатин (округ № 18), Елена Епихина (округ № 19), Илья Трофимов (округ № 20). Облизбирком также разрешил ЛДПР открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.