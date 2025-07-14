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Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от ЛДПР
В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от ЛДПР. Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте. Общерегиональную часть возглавил Леонид Слуцкий и Максим Мустафин. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 62 человека, по одномандатным округам — 20 кандидатов: Сергей Теповичаров (округ № 1), Елена Костикина (округ № 2), Сергей Барков (округ № 3), Ольга Гладких (округ № 4), Александр Матвеев (округ № 5), Илона Парфенова (округ № 6), Ефим Голоскоков (округ № 7), Нина Петрова (округ № 8), Елена Коноваленко (округ № 9), Виктор Муругов (округ № 10), Оксана Дрик (округ № 11), Александр Лимин (округ № 12), Анна Лукьяненко (округ № 13), Александр Стариков (округ № 14), Роман Климов (округ № 15), Павел Васильев (округ № 16), Николай Грошкин (округ № 17), Сергей Касатин (округ № 18), Елена Епихина (округ № 19), Илья Трофимов (округ № 20). Облизбирком также разрешил ЛДПР открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.

В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от ЛДПР. Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте.

Общерегиональную часть возглавил Леонид Слуцкий и Максим Мустафин. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 62 человека, по одномандатным округам — 20 кандидатов:

  • Сергей Теповичаров (округ № 1),
  • Елена Костикина (округ № 2),
  • Сергей Барков (округ № 3),
  • Ольга Гладких (округ № 4),
  • Александр Матвеев (округ № 5),
  • Илона Парфенова (округ № 6),
  • Ефим Голоскоков (округ № 7),
  • Нина Петрова (округ № 8),
  • Елена Коноваленко (округ № 9),
  • Виктор Муругов (округ № 10),
  • Оксана Дрик (округ № 11),
  • Александр Лимин (округ № 12),
  • Анна Лукьяненко (округ № 13),
  • Александр Стариков (округ № 14),
  • Роман Климов (округ № 15),
  • Павел Васильев (округ № 16),
  • Николай Грошкин (округ № 17),
  • Сергей Касатин (округ № 18),
  • Елена Епихина (округ № 19),
  • Илья Трофимов (округ № 20).

Облизбирком также разрешил ЛДПР открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.