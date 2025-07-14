Рязанские энергетики рассказали об устранении последствий грозового фронта

13 июля по территории региона прошел циклон с ливнем, градом, грозой и порывами ветра до 17 м/с. Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах.