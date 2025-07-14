Рязанские энергетики рассказали об устранении последствий грозового фронта
13 июля по территории региона прошел циклон с ливнем, градом, грозой и порывами ветра до 17 м/с. Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах.
Рязанские энергетики рассказали об устранении последствий грозового фронта. Об этом пишет «ЖКХ Инфо».
13 июля по территории региона прошел циклон с ливнем, градом, грозой и порывами ветра до 17 м/с.
Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах.
В «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.