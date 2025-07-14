Рязанцы возмутились повышением доплаты за покупку билета в электричке

По словам жителей, доплата за покупку билета в электричке теперь стоит 200 рублей. «Как быть, если ты не успеваешь перейти на другую сторону платформы „Рыбное“, чтобы купить билет? А на платформе в сторону Москвы кассы уже давно нет. От Ходынино билет пробить не могут, нужен чек с платформы. Для чего это? Чтобы окупать новые электропоезда? В итоге билет вышел в 2 раза дороже», — отметил автор поста.