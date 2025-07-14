Рязанцы рассказали о водителе, высадившем инвалида из троллейбуса

Отмечается, что инцидент произошел на Касимовском шоссе примерно в 6 утра. По данным автора поста, молодой человек на коляске дождался транспорта с пандусом, однако он оказался не автоматическим, требовалось откинуть его вручную. Кондуктор и водитель не стали помогать пассажиру подняться в салон, это пришлось сделать двум прохожим девушкам. «Затем троллейбус отъехал от остановки несколько метров и тут началось ужасное. Водитель открыл дверь троллейбуса и выкинул парня-инвалида обратно на улицу с криками и матами», — говорится в сообщении.

Рязанцы рассказали о водителе, высадившем инвалида из троллейбуса. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Отмечается, что инцидент произошел на Касимовском шоссе примерно в 6 утра. По данным автора поста, молодой человек на коляске дождался транспорта с пандусом, однако он оказался не автоматическим, требовалось откинуть его вручную. Кондуктор и водитель не стали помогать пассажиру подняться в салон, это пришлось сделать двум прохожим девушкам.

«Затем троллейбус отъехал от остановки несколько метров и тут началось ужасное. Водитель открыл дверь троллейбуса и выкинул парня-инвалида обратно на улицу с криками и матами», — говорится в сообщении.