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Рязанцы рассказали, как они выбирали профессию
Лишь у 12% опрошенных решение приняли родственники или близкие, ещё 24% сделали выбор совместно с родными, а 64% — самостоятельно. Наиболее самостоятельными в принятии решения, кем пойти учиться, оказались респонденты, занятые в сельском хозяйстве — 85%, а также в добывающей отрасли — 75%. Чаще других советовались с родными по поводу карьеры и образования те, кто работает в секторе «Нефть и газ» (41%), ЖКХ (30%), энергетике (30%) и финансовом секторе (29%).

Рязанцы рассказали, как они выбирали профессию. Об этом соощает сервис hh.ru.

Лишь у 12% опрошенных решение приняли родственники или близкие, ещё 24% сделали выбор совместно с родными, а 64% — самостоятельно.

Наиболее самостоятельными в принятии решения, кем пойти учиться, оказались респонденты, занятые в сельском хозяйстве — 85%, а также в добывающей отрасли — 75%.

Чаще других советовались с родными по поводу карьеры и образования те, кто работает в секторе «Нефть и газ» (41%), ЖКХ (30%), энергетике (30%) и финансовом секторе (29%).