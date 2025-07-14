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Рязанцам рассказали о начале звездопада Персеиды
Метеорный поток можно будет увидеть на текущей неделе. Явление продлится до конца августа. «На этой неделе начинаются Персеиды», — говорится в посте. Справка: Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, и появляется «звездный дождь».

Рязанцам рассказали о начале звездопада Персеиды. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает Telegram-канал «RZNASTRO».

По данным портала, метеорный поток можно будет увидеть на текущей неделе. Явление продлится до конца августа.

«На этой неделе начинаются Персеиды», — говорится в посте.

Справка:

Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, и появляется «звездный дождь».