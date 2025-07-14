Рязанцам рассказали о начале звездопада Персеиды

Метеорный поток можно будет увидеть на текущей неделе. Явление продлится до конца августа. «На этой неделе начинаются Персеиды», — говорится в посте. Справка: Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, и появляется «звездный дождь».