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Россиянам спрогнозировали стабилизацию цен на первичном рынке жилья в 2025 году
В 2025 году ожидается стабилизация цен на новостройки в России благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора рынков России и СНГ компании fam Properties Валерия Тумина. Он отметил, что постепенное снижение ключевой ставки уже оказало влияние на ипотечные ставки, которые начали пересматривать крупнейшие банки. В ряде регионов наблюдается снижение ставок по кредитам, что делает ипотеку более доступной, особенно в массовом сегменте. По словам эксперта, дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос на жилье, однако не приведет к резкому росту цен. Темпы подорожания новостроек уже замедляются: в первом полугодии 2025 года в некоторых регионах цены увеличились всего на три-четыре процента, что свидетельствует о переходе рынка в состояние равновесия. Тумин также подчеркнул, что объемы строительства остаются высокими, а программы господдержки, такие как семейная и дальневосточная ипотека, продолжают действовать, что не дает застройщикам оснований для резкого повышения цен.

В 2025 году ожидается стабилизация цен на новостройки в России благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора рынков России и СНГ компании fam Properties Валерия Тумина.

Он отметил, что постепенное снижение ключевой ставки уже оказало влияние на ипотечные ставки, которые начали пересматривать крупнейшие банки. В ряде регионов наблюдается снижение ставок по кредитам, что делает ипотеку более доступной, особенно в массовом сегменте.

По словам эксперта, дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос на жилье, однако не приведет к резкому росту цен. Темпы подорожания новостроек уже замедляются: в первом полугодии 2025 года в некоторых регионах цены увеличились всего на три-четыре процента, что свидетельствует о переходе рынка в состояние равновесия.

Тумин также подчеркнул, что объемы строительства остаются высокими, а программы господдержки, такие как семейная и дальневосточная ипотека, продолжают действовать, что не дает застройщикам оснований для резкого повышения цен.