Россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный курорт в КНДР

Курорт Вонсан в Северной Корее предлагает россиянам уникальные условия для отдыха, несмотря на отсутствие системы «все включено». Как сообщает, «Газета.ru» со ссылкой на генерального директора туристической фирмы «Восток-Интур» Инну Мухину, курорт впечатляет своими пляжами с белым песком и теплой морской водой. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Вонсан может приобрести популярность среди россиян. «В данный момент у нас на курорте отдыхает первая группа туристов, и сегодня они возвращаются. Мы обязательно узнаем их впечатления. Я также посещала этот курорт — инфраструктура позволяет насладиться комфортным отдыхом. Здесь есть всё необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, игровые центры», — отметила Мухина. По её словам, путевка на новый курорт в КНДР на 8 дней обойдется в среднем в 150 тысяч рублей с человека. Как уточнила гендиректор, в стоимость входит перелет Владивосток-Пхеньян-Владивосток, Пхеньян-Вонсан-Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, страхование и визовая поддержка. Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» разработан специально для туристов из России. Он располагается на полуострове Кальма в КНДР и открыл свои двери в июне 2025 года. Площадь курортного города составляет 2,5 кв. км, и на его территории находятся 54 отеля, рестораны, СПА-салоны и развлекательные центры. Одним из главных преимуществ «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Для любителей экзотики будет интересна возможность наблюдения за ракетным полигоном, где проходят испытания баллистического оружия.

Курорт Вонсан в Северной Корее предлагает россиянам уникальные условия для отдыха, несмотря на отсутствие системы «все включено». Как сообщает, «Газета.ru» со ссылкой на генерального директора туристической фирмы «Восток-Интур» Инну Мухину, курорт впечатляет своими пляжами с белым песком и теплой морской водой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Вонсан может приобрести популярность среди россиян.

«В данный момент у нас на курорте отдыхает первая группа туристов, и сегодня они возвращаются. Мы обязательно узнаем их впечатления. Я также посещала этот курорт — инфраструктура позволяет насладиться комфортным отдыхом. Здесь есть всё необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, игровые центры», — отметила Мухина.

По её словам, путевка на новый курорт в КНДР на 8 дней обойдется в среднем в 150 тысяч рублей с человека. Как уточнила гендиректор, в стоимость входит перелет Владивосток-Пхеньян-Владивосток, Пхеньян-Вонсан-Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, страхование и визовая поддержка.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» разработан специально для туристов из России. Он располагается на полуострове Кальма в КНДР и открыл свои двери в июне 2025 года.

Площадь курортного города составляет 2,5 кв. км, и на его территории находятся 54 отеля, рестораны, СПА-салоны и развлекательные центры.

Одним из главных преимуществ «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Для любителей экзотики будет интересна возможность наблюдения за ракетным полигоном, где проходят испытания баллистического оружия.