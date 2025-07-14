Россиянам рассказали о вирусе, который может спровоцировать рак

Исследование, проведенное учеными из Китая и Международного агентства по изучению рака (IARC), выявило связь между инфицированием вирусом Эпштейна-Барр (EBV) и повышенным риском развития различных видов рака. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Nature Communications. EBV, который заражает более 90% населения Земли хотя бы раз в жизни, чаще всего вызывает мононуклеоз — болезнь с симптомами, напоминающими грипп. Однако новые данные показывают, что вирус также может способствовать развитию различных форм рака. В ходе исследования ученые проанализировали состояние здоровья почти 74 тысяч жителей юга Китая на протяжении восьми-десяти лет. У участников с положительным тестом на антитела EBV VCA-IgA риск развития рака оказался почти в пять раз выше, чем у тех, кто не был инфицирован. Особенно высок риск карциномы носоглотки, который увеличивается в 26 раз, а также наблюдается связь с лимфом, раком печени и легких. По оценкам авторов исследования, около 8% всех случаев онкологических заболеваний в этом регионе могут быть связаны с вирусом Эпштейна-Барр. «Хотя связь между EBV и отдельными видами рака известна давно, данных о его роли в более широком спектре онкологических заболеваний было недостаточно», — отметил один из авторов работы, Зисис Козлакидис.

Исследование, проведенное учеными из Китая и Международного агентства по изучению рака (IARC), выявило связь между инфицированием вирусом Эпштейна-Барр (EBV) и повышенным риском развития различных видов рака. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Nature Communications.

EBV, который заражает более 90% населения Земли хотя бы раз в жизни, чаще всего вызывает мононуклеоз — болезнь с симптомами, напоминающими грипп. Однако новые данные показывают, что вирус также может способствовать развитию различных форм рака. В ходе исследования ученые проанализировали состояние здоровья почти 74 тысяч жителей юга Китая на протяжении восьми-десяти лет. У участников с положительным тестом на антитела EBV VCA-IgA риск развития рака оказался почти в пять раз выше, чем у тех, кто не был инфицирован. Особенно высок риск карциномы носоглотки, который увеличивается в 26 раз, а также наблюдается связь с лимфом, раком печени и легких.

По оценкам авторов исследования, около 8% всех случаев онкологических заболеваний в этом регионе могут быть связаны с вирусом Эпштейна-Барр. «Хотя связь между EBV и отдельными видами рака известна давно, данных о его роли в более широком спектре онкологических заболеваний было недостаточно», — отметил один из авторов работы, Зисис Козлакидис.