Россиянам рассказали о случаях, когда можно покинуть место ДТП

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил, что Верховный суд разрешил автомобилистам отъезд с места аварии, если это необходимо для предотвращения затора. «Отъезд с места ДТП не приводит к автоматическому лишению прав, если водитель выполняет все остальные обязательные действия», — объяснил эксперт. К обязательным действиям относятся: Фото- или видеофиксация происшествия. Установка знака аварийной остановки. Обмен информацией между участниками ДТП. Однако специалист уточнил, что пределы допустимого перемещения остаются неопределенными, что может затруднить последующую экспертизу. Кроме того, недобросовестные водители могут использовать эту возможность для оправдания своего отъезда.

Россиянам рассказали о случаях, когда можно покинуть место ДТП. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

Он объяснил, что Верховный суд разрешил автомобилистам отъезд с места аварии, если это необходимо для предотвращения затора.

«Отъезд с места ДТП не приводит к автоматическому лишению прав, если водитель выполняет все остальные обязательные действия», — объяснил эксперт.

К обязательным действиям относятся:

Фото- или видеофиксация происшествия.

Установка знака аварийной остановки.

Обмен информацией между участниками ДТП.

Однако специалист уточнил, что пределы допустимого перемещения остаются неопределенными, что может затруднить последующую экспертизу. Кроме того, недобросовестные водители могут использовать эту возможность для оправдания своего отъезда.