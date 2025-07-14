Россиянам назвали способы обнаружить вирус на смартфоне

МВД РФ перечислило основные признаки заражения: телефон стал медленнее, быстрее разряжается, самопроизвольно выключается или сильно нагревается даже в режиме ожидания. Также могут появляться неожиданные всплывающие рекламные окна или уведомления. В списке установленных приложений могут появиться новые программы, которые вы не скачивали, а уже знакомые приложения могут запрашивать необычные разрешения (например, доступ к смс, звонкам или геопозиции для работы с фотоальбомом). В истории смс и звонков могут появиться незнакомые номера и сообщения, которые вы не отправляли.

Если ваш телефон начал работать нестабильно, например, быстрее разряжаться, перегреваться или самопроизвольно перезагружаться, это может указывать на наличие вируса. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.

Ведомство перечислило основные признаки заражения: телефон стал медленнее, быстрее разряжается, самопроизвольно выключается или сильно нагревается даже в режиме ожидания. Также могут появляться неожиданные всплывающие рекламные окна или уведомления. В списке установленных приложений могут появиться новые программы, которые вы не скачивали, а уже знакомые приложения могут запрашивать необычные разрешения (например, доступ к смс, звонкам или геопозиции для работы с фотоальбомом). В истории смс и звонков могут появиться незнакомые номера и сообщения, которые вы не отправляли.

В случае обнаружения подобных проблем МВД рекомендует:

Отключить устройство от интернета. Немедленно обратиться в банк и проверить активные сессии в важных аккаунтах. Обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Не пытайтесь самостоятельно удалить вирус, лучше обратитесь к специалисту из сервисного центра. Чтобы защитить телефон от вредоносного ПО, используйте антивирусные программы, советуют в МВД.