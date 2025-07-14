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Подростки сломали фонарь в сквере Скобелева в Рязани
Инцидент произошел в ночь на 12 июля. «Это сделали подростки, которые „отрывались“ в первом часу ночи. Это было в ночь с 11-го на 12-ое июля. Почему родители не интересуются своими детьми, которых нет дома в полночь? Много вопросов, но нет ответов», — отметили местные жители.

Подростки сломали фонарь в сквере Скобелева в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Рязанский Вестник".

Инцидент произошел в ночь на 12 июля.

«Это сделали подростки, которые „отрывались“ в первом часу ночи. Это было в ночь с 11-го на 12-ое июля. Почему родители не интересуются своими детьми, которых нет дома в полночь? Много вопросов, но нет ответов», — отметили местные жители.