Подростки сломали фонарь в сквере Скобелева в Рязани

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. «Это сделали подростки, которые „отрывались“ в первом часу ночи. Это было в ночь с 11-го на 12-ое июля. Почему родители не интересуются своими детьми, которых нет дома в полночь? Много вопросов, но нет ответов», — отметили местные жители.