Подростки сломали фонарь в сквере Скобелева в Рязани
Инцидент произошел в ночь на 12 июля. «Это сделали подростки, которые „отрывались“ в первом часу ночи. Это было в ночь с 11-го на 12-ое июля. Почему родители не интересуются своими детьми, которых нет дома в полночь? Много вопросов, но нет ответов», — отметили местные жители.
Подростки сломали фонарь в сквере Скобелева в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Рязанский Вестник".
Инцидент произошел в ночь на 12 июля.
«Это сделали подростки, которые „отрывались“ в первом часу ночи. Это было в ночь с 11-го на 12-ое июля. Почему родители не интересуются своими детьми, которых нет дома в полночь? Много вопросов, но нет ответов», — отметили местные жители.