Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, однако инициатива затягивается со стороны Киева. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что российская сторона ожидает предложений по срокам проведения встреч, подчеркивая, что готова продолжить диалог. «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — заявил Песков. Напомним, первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле, где стороны обменялись пленными. Второй раунд состоялся 2 июня и завершился договоренностью о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, но это предложение было отклонено украинской стороной.

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, однако инициатива затягивается со стороны Киева. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что российская сторона ожидает предложений по срокам проведения встреч, подчеркивая, что готова продолжить диалог.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — заявил Песков.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле, где стороны обменялись пленными. Второй раунд состоялся 2 июня и завершился договоренностью о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, но это предложение было отклонено украинской стороной.

Фото: РИА Новости