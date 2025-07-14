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Песков: агрессивная политика Европы создает напряженность в Балтийском регионе
В Балтийском регионе наблюдается нарастающая напряженность, вызванная агрессивной политикой прибрежных стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что «Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность». Песков также прокомментировал недавние боевые стрельбы, проведенные Эстонией, указав на возможность восприятия этих действий как попытки эскалации конфликта.

В Балтийском регионе наблюдается нарастающая напряженность, вызванная агрессивной политикой прибрежных стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что «Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность».

Песков также прокомментировал недавние боевые стрельбы, проведенные Эстонией, указав на возможность восприятия этих действий как попытки эскалации конфликта.

Фото: РИА Новости