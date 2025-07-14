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«Осторожно, новости»: на Сахалине 19-летний срочник погиб из-за теплового удара и обезвоживания

19-летний срочник погиб в военной части на Сахалине из-за теплового удара и обезвоживания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственник погибшего рассказали СМИ, что его призвали в армию 3 июля и поставили категорию «А», хотя кардиолог якобы не рекомендовал физические нагрузки. Сначала Данила отправили в часть 22459, после перевели в 21527 СРМП Охотское на Сахалине. Отмечается, что молодой человек только начинал проходить курс молодого бойца. Спустя четыре дня, 7 июля, Данила доставили в 441-й военный госпиталь в Южно-Сахалинске с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Солдат впал в кому и скончался в тот же день.

Сослуживцы погибшего рассказали каналу, что в течение нескольких дней их «гоняли без отдыха на физподготовке при температуре +35 °C, не давая воды». Командование не смогло объяснить родственникам Данила причину его смерти. По словам руководства, произошла «случайность».

"Его привезли в гробу к нашему подъезду 11 июля. Мама увидела сына и закричала: «Вставай, сынок, вставай!» Эту фразу я слышу в своей голове теперь каждый день. Даже непонятно до конца, возбудили уголовное или нет. Я уже написал обращение Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Ответ пока один: «ваши доводы приняты для рассмотрения»", — рассказал брат погибшего.