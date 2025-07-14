На улице Почтовой в Рязани засняли женскую драку
На кадрах видно, как одна из участниц конфликта наносила удары ногами оппонентке по голове. Девушку оттаскивали три человека. На место прибыл наряд полиции. Итоги конфликта и его причины неизвестны.
На улице Почтовой в Рязани засняли женскую драку. Пост опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
На кадрах видно, как одна из участниц конфликта наносила удары ногами оппонентке по голове. Девушку оттаскивали три человека.
На место прибыл наряд полиции. Итоги конфликта и его причины неизвестны.