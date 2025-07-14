На Рязанской ВДНХ открылся мини-павильон «Книжный шкаф»

Отмечается, что мини-павильон предназначен для обмена книгами. «Уже сейчас в „шкафу“ живут сотни историй. Вы можете там оставить свои неповрежденные книги и забрать наши к себе. Но не жадничайте — дайте и другим почитать. Возвращать книги обратно не обязательно, так как павильон — не библиотека. Также в „Шкафу“ можно оставить для обмена комнатные растения», — отметили в Рязанской ВДНХ.