Многодетные семьи смогут покупать льготные билеты на электрички

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по продаже льготных электронных билетов на электрички для многодетных семей. Об этом пишут РИА Новости. Инициатива реализуется в рамках сервиса «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги» и позволяет избежать очередей в кассах. Теперь многодетные семьи смогут приобретать билеты через специальное приложение «ПроТранспорт+", подтверждая свое право на льготу с помощью СНИЛС и даты рождения. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, участники проекта смогут просто показать электронный билет с экрана смартфона контролеру при посадке. Пилотный проект продлится до октября текущего года, и по его результатам будет принято решение о расширении сервиса на всю территорию России. В дальнейшем также рассматривается возможность включения авиатранспорта в программу по покупке льготных билетов.

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по продаже льготных электронных билетов на электрички для многодетных семей. Об этом пишут РИА Новости.

Инициатива реализуется в рамках сервиса «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги» и позволяет избежать очередей в кассах. Теперь многодетные семьи смогут приобретать билеты через специальное приложение «ПроТранспорт+", подтверждая свое право на льготу с помощью СНИЛС и даты рождения.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, участники проекта смогут просто показать электронный билет с экрана смартфона контролеру при посадке. Пилотный проект продлится до октября текущего года, и по его результатам будет принято решение о расширении сервиса на всю территорию России. В дальнейшем также рассматривается возможность включения авиатранспорта в программу по покупке льготных билетов.