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Military Watch: Трамп хочет отправить Украине первые крылатые ракеты воздушного базирования JASSM
Отмечается, что этими боеприпасами будут оснащены истребители F-16.Ракета JASSM поступила на вооружение в США в 2003 году. Она, пишет журнал, сочетает в себе ограниченные возможности уклонения от радиолокационного обнаружения с высокой точностью наведения и способность нести 450-килограммовую боеголовку. В настоящее время снаряд используется четырьмя странами, в том числе Польшей, которая получила 110 боеприпасов для своих истребителей F-16.

Трамп хочет отправить Украине первые крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Military Watch.

Отмечается, что этими боеприпасами будут оснащены истребители F-16.

Ракета JASSM поступила на вооружение в США в 2003 году. Она, пишет журнал, сочетает в себе ограниченные возможности уклонения от радиолокационного обнаружения с высокой точностью наведения и способность нести 450-килограммовую боеголовку. В настоящее время снаряд используется четырьмя странами, в том числе Польшей, которая получила 110 боеприпасов для своих истребителей F-16.