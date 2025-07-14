Military Watch: Трамп хочет отправить Украине первые крылатые ракеты воздушного базирования JASSM

Отмечается, что этими боеприпасами будут оснащены истребители F-16.Ракета JASSM поступила на вооружение в США в 2003 году. Она, пишет журнал, сочетает в себе ограниченные возможности уклонения от радиолокационного обнаружения с высокой точностью наведения и способность нести 450-килограммовую боеголовку. В настоящее время снаряд используется четырьмя странами, в том числе Польшей, которая получила 110 боеприпасов для своих истребителей F-16.