Госжилинспекция нашла нарушения в работе четырех рязанских УК

Рейды провели специалисты в Московском районе Рязани. Они обследовали дворы на улицах Новаторов, Крупской, Московское шоссе. Выявили факты несвоевременного вывоза крупногабаритных отходов, повреждения контейнерных площадок и складирования на них строительного мусора и древесных отходов. Для устранения замечаний управляющим организациям ООО «Домоуправление», ООО «УК «Лайф», ООО «РГО», ТСЖ «Трубадур» будут выданы предостережения.