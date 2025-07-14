Директор рязанского предприятия не выплатил налоговой 19 млн рублей

Следствие установило, что в 2024 году руководитель коммерческой компании, занимающейся производством и обработкой цветных металлов, уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 19 миллионов рублей. Для этого он внес в налоговые декларации ложные сведения о вычетах и расходах, связанных с фейковыми сделками по покупке товаров и услуг от контрагентов, которые фактически не осуществляли поставки или работы. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Директор рязанского предприятия не выплатил налоговой 19 млн рублей. Об этом сообщил региональный следком.

Следствие установило, что в 2024 году руководитель коммерческой компании, занимающейся производством и обработкой цветных металлов, уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 19 миллионов рублей. Для этого он внес в налоговые декларации ложные сведения о вычетах и расходах, связанных с фейковыми сделками по покупке товаров и услуг от контрагентов, которые фактически не осуществляли поставки или работы.

Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба», — заключили в ведомстве.