Четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, пострадали в аварии под Рязанью

Авария случилась 13 июля на 14-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш». По предварительной информации, 39-летний местный житель за рулем «Киа Церато» столкнулся с автомобилем «Эксид», под управлением 32-летнего рязанца, после чего «Киа» продолжила движение и врезалась в «Хонду», под управлением 33-летнего жителя Спасского района и «Ладу 2114», за рулем которой был 36-летний житель областного центра.

Полиция сообщила подробности массового ДТП в Рязанском районе. Информацию разместила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась 13 июля на 14-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш». По предварительной информации, 39-летний местный житель за рулем «Киа Церато» столкнулся с автомобилем «Эксид», под управлением 32-летнего рязанца, после чего «Киа» продолжила движение и врезалась в «Хонду», под управлением 33-летнего жителя Спасского района и «Ладу 2114», за рулем которой был 36-летний житель областного центра.

В результате происшествия водители первых двух иномарок, а также 61-летний пассажир и 7-летний ребенок, ехавший в «Ладе» получили травмы. Им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.