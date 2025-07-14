Борис Титов: России необходимо срочно смягчить денежно-кредитную политику

В России назрела необходимость срочного смягчения денежно-кредитной политики. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на Бориса Титова, специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Он отметил тревожные результаты недавнего опроса промышленных и инфраструктурных предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в апреле-мае. Согласно опросу, лишь 49% компаний готовы инвестировать, что значительно ниже 64% годичной давности. Кроме того, только 35% респондентов готовы запускать новые производства, а менее трети (около 33%) могут позволить себе кредиты для инвестиций. Титов подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в России развивается по инерции, заданной предыдущими периодами, и эта инерция вскоре может закончиться. Если условия не улучшатся, трудности в экономике будут нарастать. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также выразил мнение о необходимости более решительных действий со стороны Центрального банка. По его словам, простое снижение ключевой ставки на один процентный пункт будет недостаточно эффективным. Бизнесмены надеются на более значительное снижение ставки до 18% в июле.

В России назрела необходимость срочного смягчения денежно-кредитной политики. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на Бориса Титова, специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Он отметил тревожные результаты недавнего опроса промышленных и инфраструктурных предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в апреле-мае.

Согласно опросу, лишь 49% компаний готовы инвестировать, что значительно ниже 64% годичной давности. Кроме того, только 35% респондентов готовы запускать новые производства, а менее трети (около 33%) могут позволить себе кредиты для инвестиций. Титов подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в России развивается по инерции, заданной предыдущими периодами, и эта инерция вскоре может закончиться. Если условия не улучшатся, трудности в экономике будут нарастать.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также выразил мнение о необходимости более решительных действий со стороны Центрального банка. По его словам, простое снижение ключевой ставки на один процентный пункт будет недостаточно эффективным. Бизнесмены надеются на более значительное снижение ставки до 18% в июле.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости