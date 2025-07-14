Аэрофлот разрешил брать в салон до двух переносок с животными

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о новой услуге, позволяющей пассажирам брать с собой в салон самолёта до двух переносок с животными. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу компании. Пассажиры смогут взять контейнеры весом до 8 кг, которые можно разместить под сиденьем впереди, или до 15 кг, которые разрешено ставить на соседнее кресло. В каждой переноске допускается наличие не более трех животных.

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о новой услуге, позволяющей пассажирам брать с собой в салон самолёта до двух переносок с животными. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу компании.

Пассажиры смогут взять контейнеры весом до 8 кг, которые можно разместить под сиденьем впереди, или до 15 кг, которые разрешено ставить на соседнее кресло. В каждой переноске допускается наличие не более трех животных.