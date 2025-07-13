В Рыбном заметили ошибку на мемориальной доске, установленной два года назад

Мемориальную доску известному учителю, краеведу, почетному гражданину Рыбного Ивану Кожину на доме № 4 по улице Юбилейной установили в начале октября 2023 года. 12 июля местные жители обратили внимание, что на мемориальной доске слово «гражданин» написано с ошибкой — «граждонин». Официально информацию не комментировали.

В Рыбном заметили ошибку на мемориальной доске, установленной почти два года назад. Пост об этом размещен в соцсетях.

Согласно данным из открытых источников, мемориальную доску известному учителю, краеведу, почетному гражданину Рыбного Ивану Кожину на доме № 4 по улице Юбилейной установили в начале октября 2023 года.

12 июля местные жители обратили внимание, что на табличке слово «гражданин» написано с ошибкой — «граждонин».

Официально информацию не комментировали.

Фото: группа «Типичное Рыбное» в «ВК»