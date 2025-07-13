Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
30°
Пнд, 14
28°
Втр, 15
25°
ЦБ USD 77.89 -0.01 12/07
ЦБ EUR 91.12 -0.38 12/07
Нал. USD 78.00 / 79.50 12/07 08:00
Нал. EUR 91.40 / 93.00 12/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
1 097
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 268
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 087
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области больной эпилепсией подросток умер из-за врачебной ошибки
Отмечается, что в июне 2025 года у 14-летнего ребенка, страдающего эпилепсией, резко ухудшилось состояние здоровья. Мать вызвала скорую. «Однако в связи с неправильно выбранной тактикой оказания неотложной медицинской помощи через непродолжительное время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении. Региональный следком в июле заводил уголовное дело. Прокурор Сасовского района Яна Любимова отменила постановление. Это решение обжалуется следственными органами.

В Сасове подросток больной эпилепсией подросток умер из-за врачебной ошибки. Об этом сообщил Информационный центр СК 13 июля в соцсетях.

Отмечается, что в июне 2025 года у 14-летнего ребенка, страдающего эпилепсией, резко ухудшилось состояние здоровья. Мать вызвала скорую.

«Однако в связи с неправильно выбранной тактикой оказания неотложной медицинской помощи через непродолжительное время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Региональный следком в июле заводил уголовное дело. Прокурор Сасовского района Яна Любимова отменила постановление. Это решение обжалуется следственными органами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву повторно возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании медпомощи и представить доклад, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу.