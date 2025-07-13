В Рязанской области больной эпилепсией подросток умер из-за врачебной ошибки

Отмечается, что в июне 2025 года у 14-летнего ребенка, страдающего эпилепсией, резко ухудшилось состояние здоровья. Мать вызвала скорую. «Однако в связи с неправильно выбранной тактикой оказания неотложной медицинской помощи через непродолжительное время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении. Региональный следком в июле заводил уголовное дело. Прокурор Сасовского района Яна Любимова отменила постановление. Это решение обжалуется следственными органами.

В Сасове подросток больной эпилепсией подросток умер из-за врачебной ошибки. Об этом сообщил Информационный центр СК 13 июля в соцсетях.

Отмечается, что в июне 2025 года у 14-летнего ребенка, страдающего эпилепсией, резко ухудшилось состояние здоровья. Мать вызвала скорую.

«Однако в связи с неправильно выбранной тактикой оказания неотложной медицинской помощи через непродолжительное время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Региональный следком в июле заводил уголовное дело. Прокурор Сасовского района Яна Любимова отменила постановление. Это решение обжалуется следственными органами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву повторно возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании медпомощи и представить доклад, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу.