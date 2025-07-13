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В Рязани зафиксировали несколько случаев смертельной болезни Ауески у животных
Рязанская сеть ветеринарных клиник «9 жизней» зафиксировала третий за месяц случай смертельной болезни Ауески у животных. Пост об этом опубликован в соцсетях клиники. Отмечается, что все животные заразились после употребления сырой свинины, купленной на рынках и в сетевых супермаркетах. Ауески — это смертельно опасное вирусное заболевание с летальностью 100%. Основные переносчики — свиньи и дикие кабаны. Вирус устойчив к замораживанию и может сохраняться в мясе даже после кратковременной термической обработки.

Рязанская сеть ветеринарных клиник «9 жизней» зафиксировала третий за месяц случай смертельной болезни Ауески у животных. Пост об этом 11 июля опубликован в соцсетях клиники.

Отмечается, что все животные заразились после употребления сырой свинины, купленной на рынках и в сетевых супермаркетах.

Справка от клиники:

Ауески — это смертельно опасное вирусное заболевание с летальностью 100%. Основные переносчики — свиньи и дикие кабаны. Вирус устойчив к замораживанию и может сохраняться в мясе даже после кратковременной термической обработки.

Заражение происходит следующим образом:

  • через сырую свинину и субпродукты (калтыки, печень, почки);
  • при контакте с зараженными грызунами или их трупами;
  • через загрязненную воду, корм или предметы ухода.

Отмечается, что симптомы развиваются за 1-3 дня. У животных появляется сильный зуд, особенно в области головы и ушей, рвота, слюнотечение, нарушение координации, агрессия или, наоборот, угнетение (напоминает бешенство). Затем состояние ухудшается и наступают судороги, паралич, смерть.