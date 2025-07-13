В Рязани демонтируют старый дебаркадер на реке Трубеж

На объекте во время объезда города побывал мэр города Виталий Артемов. «Провел рабочую встречу на объекте, обсудили дальнейшее благоустройство прилегающей территории», — рассказал Виталий Артемов. Также во время объезда города осмотрели земельный участок у Крестовоздвиженского храма в Песочне. Мэр поручил проработать вопрос использования пустыря для организации парковки для прихожан храма. Помимо этого, на улице Хлебной в поселке Никуличи пресекли незаконную отсыпку муниципальной территории. Работы приостановлены, песок вывезут с участка. Вопрос использования территории решат совместно с активистами ТОС.

В Рязани демонтируют старый дебаркадер на реке Трубеж, на объекте во время объезда города побывал мэр Виталий Артемов. Пост об этом опубликован в его соцсетях в воскресенье, 13 июля.

«Провел рабочую встречу на объекте, обсудили дальнейшее благоустройство прилегающей территории», — рассказал Виталий Артемов.

Также во время объезда города осмотрели земельный участок у Крестовоздвиженского храма в Песочне. Мэр поручил проработать вопрос использования пустыря для организации парковки для прихожан храма.

Помимо этого, на улице Хлебной в поселке Никуличи пресекли незаконную отсыпку муниципальной территории. Работы приостановлены, песок вывезут с участка. Вопрос использования территории решат совместно с активистами ТОС.