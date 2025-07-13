В России предложили удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка

С соответствующим предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, удвоение маткапитала в случае, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, может стать эффективным стимулом для улучшения рождаемости в стране. «Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость», — уточнил Рыбальченко. Он добавил, что, когда большая часть маткапитала выплачивается уже при рождении первого ребенка, у семьи меньше мотивации рожать следующих детей.

В России хотят удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка. С соответствующим предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передало 13 июля ТАСС.

По его мнению, удвоение маткапитала в случае, когда второй ребенок появляется в течение трех лет после первого, может стать эффективным стимулом для улучшения рождаемости в стране.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость», — уточнил Рыбальченко.

Он добавил, что, когда большая часть маткапитала выплачивается уже при рождении первого ребенка, у семьи меньше мотивации рожать следующих детей.