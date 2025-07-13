Рязанский роддом № 2 закроют на две недели из-за дезинфекции

Плановая дезинфекция в роддоме пройдет с 4 по 18 августа. При этом женская консультация будет работать в прежнем режиме. Во время закрытия проведут дезинфекцию помещений, а также уберут в санузлах, палатах, операционных и родильных залах.

Рязанский роддом № 2 закроют на две недели из-за плановой дезинфекции. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Плановая дезинфекция в роддоме пройдет с 4 по 18 августа. При этом женская консультация будет работать в прежнем режиме.

Во время закрытия проведут дезинфекцию помещений, а также уберут в санузлах, палатах, операционных и родильных залах.

Фото: официальная страница городского клинического родильного дома № 2